«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета

«Яндекс», Wildberries и Ozon стали самыми дорогими компаниями Рунета по версии Forbes. Их стоимость оценили в $12,5 млрд, $7,2 млрд и $7 млрд соответственно

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Яндекс» шестой год подряд возглавила рейтинг 30 самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes. По оценке издания, ее стоимость составляет $12,5 млрд. В 2023 году стоимость «Яндекса» оценивали в $10,2 млрд, в 2022 году — $17,4 млрд, в 2021 году — $22,98 млрд, в 2020 году — $14,6 млрд, в 2019 году — $10,7 млрд.

Рейтинг самых дорогих компании Рунета:

«Яндекс» ($12,5 млрд)

Wildberries ($7,2 млрд)

Ozon ($7 млрд)

Avito ($3,4 млрд)

1С ($2,8 млрд)

«Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд)

HeadHunter ($1,9 млрд)

VK ($1,8 млрд)

Positive Technologies ($1,6 млрд)

«СКБ Контур» ($1,4 млрд)

Всего рейтинг Forbes содержит 30 компаний. Forbes фиксировал стоимость организаций по состоянию на 1 февраля 2024 года на основании их финансовых показателей, данных по сделкам с акциями и оценки финансовых аналитиков.

5 февраля голландская Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в России за ₽475 млрд. Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.

Аналитик «Финама» Леонид Делицын прогнозирует замедление роста маркетплейса при его сохранении в качестве самого крупного сегмента интернет-рынка в России (сейчас он составляет порядка 46%). На данный момент выручка таких компаний в среднем увеличилась на 64%, а стоимость — на 20%, пишет Forbes. Также отмечается рост стоимости российских онлайн-кинотеатров на 80%. По версии издания, эта тенденция обусловлена потерей прав на иностранные фильмы и сериалы и концентрацией внимания на развитии собственного контента.