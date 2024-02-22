«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета
Компания «Яндекс» шестой год подряд возглавила рейтинг 30 самых дорогих компаний Рунета по версии российского Forbes. По оценке издания, ее стоимость составляет $12,5 млрд. В 2023 году стоимость «Яндекса» оценивали в $10,2 млрд, в 2022 году — $17,4 млрд, в 2021 году — $22,98 млрд, в 2020 году — $14,6 млрд, в 2019 году — $10,7 млрд.
Рейтинг самых дорогих компании Рунета:
- «Яндекс» ($12,5 млрд)
- Wildberries ($7,2 млрд)
- Ozon ($7 млрд)
- Avito ($3,4 млрд)
- 1С ($2,8 млрд)
- «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд)
- HeadHunter ($1,9 млрд)
- VK ($1,8 млрд)
- Positive Technologies ($1,6 млрд)
- «СКБ Контур» ($1,4 млрд)
Всего рейтинг Forbes содержит 30 компаний. Forbes фиксировал стоимость организаций по состоянию на 1 февраля 2024 года на основании их финансовых показателей, данных по сделкам с акциями и оценки финансовых аналитиков.
5 февраля голландская Yandex N.V. договорилась о продаже бизнеса в России за ₽475 млрд. Владельцем российского «Яндекса» станет консорциум из менеджмента и частных инвесторов, включая структуры ЛУКОЙЛа.
Аналитик «Финама» Леонид Делицын прогнозирует замедление роста маркетплейса при его сохранении в качестве самого крупного сегмента интернет-рынка в России (сейчас он составляет порядка 46%). На данный момент выручка таких компаний в среднем увеличилась на 64%, а стоимость — на 20%, пишет Forbes. Также отмечается рост стоимости российских онлайн-кинотеатров на 80%. По версии издания, эта тенденция обусловлена потерей прав на иностранные фильмы и сериалы и концентрацией внимания на развитии собственного контента.
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