В возрасте 93 лет умерла актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Жаклин Логери, которая вошла в историю как первая Мисс США в 1952 году», — говорится в сообщении.

Частью ее приза после победы в конкурсе был контракт с кинокомпанией Universal Pictures, благодаря которому она снималась в кино и на телевидении.

Логери родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине. Она училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера.

Свою самую известную роль Логери сыграла в комедии 1956 года «Партнеры» с Джерри Льюисом и Дином Мартином. В 1957 году она получила одну из главных ролей в военной драме «Д.И.», где Джек Уэбб исполнил роль инструктора по военной подготовке. Логери вышла замуж за Уэбба на следующий год. Они развелись в 1964 году.