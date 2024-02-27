 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла первая обладательница титула Мисс США

Умерла первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери

В возрасте 93 лет умерла актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Жаклин Логери, которая вошла в историю как первая Мисс США в 1952 году», — говорится в сообщении.

Частью ее приза после победы в конкурсе был контракт с кинокомпанией Universal Pictures, благодаря которому она снималась в кино и на телевидении.

Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини
Общество
Жандира Мартини

Логери родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине. Она училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера.

Свою самую известную роль Логери сыграла в комедии 1956 года «Партнеры» с Джерри Льюисом и Дином Мартином. В 1957 году она получила одну из главных ролей в военной драме «Д.И.», где Джек Уэбб исполнил роль инструктора по военной подготовке. Логери вышла замуж за Уэбба на следующий год. Они развелись в 1964 году.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
США конкурсы красоты
Материалы по теме
Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини
Общество
Умерла актриса из фильмов Феллини и Росселини Сандра Мило
Общество
Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 100,18 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 92,63 (—) Инвестиции, 26 фев, 16:17
Умерла первая обладательница титула Мисс США Общество, 05:03
Опрос выявил рост вовлеченности россиян в работу Общество, 05:00
На спутниковых снимках нашли плавучий барьер Китая на спорном рифе Политика, 04:41
«Известия» узнали о планах Минфина сократить долю льготной ипотеки до 25% Экономика, 04:22
Россияне назвали цвета компании, в которую обратятся в первую очередь Общество, 04:00
Высадившийся на Луну модуль «Одиссей» прекратил работу Технологии и медиа, 03:58
Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву Политика, 03:26
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться для защиты страны Политика, 03:17
Минобороны объяснило появление «Ярс» в Москве подготовкой к параду Политика, 02:57
Макрон допустил отправку войск на Украину словами «исключать нельзя» Политика, 02:49
Суд вынес приговор охранникам, избившим фотографа «Коммерсанта» Общество, 02:05
Конгрессмен предложил резолюцию об отстранении Байдена с поста Политика, 02:01
Канцлер Австрии исключил достижение мира на Украине без участия России Политика, 01:56
Путин заявил о продолжении укрепления сил специальных операций Политика, 00:55