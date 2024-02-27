Умерла первая обладательница титула Мисс США
В возрасте 93 лет умерла актриса и первая обладательница титула Мисс США Жаклин Логери. Об этом говорится на странице конкурса в Instagram (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
«С глубоким сожалением мы сообщаем о смерти Жаклин Логери, которая вошла в историю как первая Мисс США в 1952 году», — говорится в сообщении.
Частью ее приза после победы в конкурсе был контракт с кинокомпанией Universal Pictures, благодаря которому она снималась в кино и на телевидении.
Логери родилась 18 апреля 1930 года в Бруклине. Она училась в нью-йоркской Академии юных леди Святого Франциска Ксавьера.
Свою самую известную роль Логери сыграла в комедии 1956 года «Партнеры» с Джерри Льюисом и Дином Мартином. В 1957 году она получила одну из главных ролей в военной драме «Д.И.», где Джек Уэбб исполнил роль инструктора по военной подготовке. Логери вышла замуж за Уэбба на следующий год. Они развелись в 1964 году.
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