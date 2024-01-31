Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини

Фото: marcos_caruso / Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)

В возрасте 78 лет в Сан-Паулу умерла актриса Жандира Мартини, сообщает UOL Splash. Информацию подтвердили в больнице 9 июля, куда госпитализировали актрису, а также ее муж, актер Маркос Карузо.

«Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мой большой доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа. Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу», — написал Карузо в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Причина смерти актрисы не разглашается. По данным газеты O Globo, она боролась с раком легких.

Российскому зрителю Мартини прежде всего известна по роли Зорайде в сериале «Клон».

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