Умерла актриса из сериала «Клон» Жандира Мартини
В возрасте 78 лет в Сан-Паулу умерла актриса Жандира Мартини, сообщает UOL Splash. Информацию подтвердили в больнице 9 июля, куда госпитализировали актрису, а также ее муж, актер Маркос Карузо.
«Жандира Мартини, мой самый большой друг и доказательство того, что противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Вместе мы писали пьесы, сценарии фильмов, сериалы и новеллы. Мой большой доверенное лицо, советник и ответственный за мой самый большой смех. Моя госпожа. Вы знаете [это чувство], когда вы проходите школу, в которой вы учились, и видите, что здание было снесено? Так я отношусь к твоему уходу», — написал Карузо в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Причина смерти актрисы не разглашается. По данным газеты O Globo, она боролась с раком легких.
Российскому зрителю Мартини прежде всего известна по роли Зорайде в сериале «Клон».
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