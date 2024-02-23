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Технологии и медиа ,  
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Первый частный космический аппарат США совершил посадку на Луну

Американский космический аппарат Nova-C достиг поверхности Луны

Беспилотный американский космический аппарат Nova-C, который также называют Odysseus («Одиссей»), достиг поверхности Луны, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в соцсети X.

Аппарат частной компании Intuitive Machines совершил посадку в 18:23 по восточному времени (02:23 по мск).

Как пишет The Verge, Nova-C доставил несколько научных и исследовательских грузов для программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), целью которой является сбор данных о поверхности Луны.

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Фото:Joe Skipper / Reuters

«Он [аппарат] был нацелен на южный полюс Луны, регион, представляющий особый научный интерес из-за наличия водяного льда, скрывающегося в постоянно затененных кратерах. Такие данные могут оказаться полезными до того, как программа NASA «Артемида» доставит людей на Луну в 2025 году», — отмечает издание.

«Одиссей» оснащен лазерным ретрорефлектором, который может помогать другим космическим кораблям совершать точную посадку, и радионавигационным маяком, предоставляющим данные геолокации спускаемым аппаратам, марсоходам и самим астронавтам.

Космический аппарат был запущен 15 февраля (запуск переносили на сутки из-за технической проблемы) из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде и 21 февраля вышел на лунную орбиту. Это первая коммерческая посадка на Луну в истории США, отмечает ABC News.

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