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Общество ,  
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Суд вынес приговор охранникам, избившим фотографа «Коммерсанта»

Суд приговорил к колонии охранников обменника, избивших фотографа «Коммерсанта»

Дорогомиловский районный суд приговорил к колонии охранников обменного пункта валют, которые избили журналиста газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова при выполнении редакционного задания. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский Роман Сергеевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 144 УК России (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», — говорится в сообщении. Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Сергея Гребенюкова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 4.3 ст. 144 УК России и приговорили к двум годам колонии.

Разница в сроках вызвана тем, что во время нападения на журналиста Московский вел себя более агрессивно и именно он наносил Жданову удары по лицу, требуя удалить отснятые им кадры.

В Москве избили фотокора «Коммерсанта» из-за съемки обменных пунктов
Общество

В ноябре 2020 года охранники обменного пункта валют на Кутузовском проспекте избили фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. По редакционному заданию он снимал витрины обменных пунктов.

Из обменника выбежали несколько человек, по воспоминаниям фотокора, двое из них были одеты в форму чоповцев. После того как Жданов отказался показать сделанные им фотографии, его избили, заставили стереть снимки и отобрали его аппаратуру.

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Теги
избиение нападение на журналистов «Коммерсантъ»
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