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Фотокора «Коммерсанта» избили в Москве во время съемки обменников

В столице неизвестные в форме ЧОПа избили фотокорреспондента газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. По редакционному заданию он снимал витрины обменных пунктов. Об этом со слов пострадавшего сообщает «Коммерсантъ».

Как рассказал Жданов, он работал на Кутузовском проспекте. Среди попавших в объектив журналиста обменников оказался пункт в районе дома № 18. «По-моему, на нем даже вывески не было — только курсы валют», — уточнил Жданов.

Из обменника выбежали несколько человек, по воспоминаниям фотокора, двое из них были одеты в форму чоповцев. После того, как Жданов отказался показать сделанные им фотографии, его избили.

«Били по лицу, потом повалили, пока я не согласился показать съемку», — сообщил сотрудник «Коммерсанта».

Жданова заставили стереть снимки и отобрали его аппаратуру. После этого пострадавшему удалось вырваться и сбежать от нападавших.

Вызванная Ждановым скорая помощь зафиксировала у него ушибы мягких тканей и рваную рану лица.

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