Путин заявил о продолжении укрепления сил специальных операций
Президент Владимир Путин назвал ключевым приоритетом долгосрочного развития армии и флота России продолжение укрепления сил специальных операций. Об этом он сказал в поздравлении военнослужащим и ветеранам с Днем Сил специальных операций.
«Мы будем и дальше укреплять силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения», — сказал Путин.
Президент добавил, что решение о создании сил спецопераций «было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы».
Силы специальных операций (ССО) — специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в ВС ряда государств, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности.
День ССО отмечается 27 февраля с 2015 года. Путин объявил этот день праздничным в годовщину взятия под контроль зданий органов власти Крыма 27 февраля 2014 года, за которым последовало присоединение республики к России.
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