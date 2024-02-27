Путин заявил о продолжении укрепления сил специальных операций

Президент Владимир Путин назвал ключевым приоритетом долгосрочного развития армии и флота России продолжение укрепления сил специальных операций. Об этом он сказал в поздравлении военнослужащим и ветеранам с Днем Сил специальных операций.

«Мы будем и дальше укреплять силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения», — сказал Путин.

Президент добавил, что решение о создании сил спецопераций «было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы».

Силы специальных операций (ССО) — специально созданные, обученные и оснащенные соединения, части и подразделения в ВС ряда государств, предназначенные для ведения диверсионно-разведывательных действий, организации повстанческой деятельности и вооруженных нападений, включая оказание помощи иностранным государствам в обеспечении их внутренней безопасности.

День ССО отмечается 27 февраля с 2015 года. Путин объявил этот день праздничным в годовщину взятия под контроль зданий органов власти Крыма 27 февраля 2014 года, за которым последовало присоединение республики к России.