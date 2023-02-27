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Путин поблагодарил силы спецопераций за патриотизм и самоотверженность

Путин: силы спецопераций доказали верность долгу и присяге в специальной военной операции

Путин поблагодарил силы спецопераций за патриотизм и самоотверженность
Video

Президент Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем Сил специальных операций. Видеообращение с поздравлением опубликовано на сайте Кремля.

Путин заявил, что «всех бойцов и командиров Сил специальных операций отличают высочайший уровень подготовки, умение и готовность действовать дерзко, решительно, молниеносно на ключевых участках и направлениях». Он добавил, что военные формирования эффективно решают задачи в «любых регионах мира» ради безопасности и национальных интересов России и россиян.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции», — отметил президент.

День Сил специальных операций отмечается 27 февраля с 2015 года. Путин объявил этот день праздничным в годовщину взятия под контроль зданий органов власти Крыма 27 февраля 2014 года, за которым последовало присоединение республики к России.

Теги
Персоны
Владимир Путин силы специальных операций поздравление

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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