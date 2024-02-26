Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел

Звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет

Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщает CNN со ссылкой на заявление его семьи.

В 2019 у актера диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Как отмечает CNN, в последние годы состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

У Митчелла остались жена Сьюзен и дети Лайла и Каллум. Перед смертью он попросил, чтобы все подарки в его честь были направлены на исследование БАС и на поддержку болных детей.