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Умер звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел

Звезда «Капитана Марвел» и «Звездного пути» Кеннет Митчел умер в возрасте 49 лет

Канадский актер Кеннет Митчелл умер в возрасте 49 лет после продолжительной болезни, сообщает CNN со ссылкой на заявление его семьи.

В 2019 у актера диагностировали Боковой амиотрофический склероз (БАС) — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Как отмечает CNN, в последние годы состояние его здоровья постепенно ухудшалось.

У Митчелла остались жена Сьюзен и дети Лайла и Каллум. Перед смертью он попросил, чтобы все подарки в его честь были направлены на исследование БАС и на поддержку болных детей.

Кеннет Митчелл родился 25 ноября 1974 года в Торонто. За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 50 фильмах и сериалах.

В 2000-х он снимался в таких популярных сериалах как «C.S.I.: Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист». В 2010 году Кеннет начал играть в полицейском сериале «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Наибольшую известность ему принесли роли Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери», а также Джозефа Денверса в фильме «Капитан Марвел» (отец главной героини).

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Теги
актер «Звездный путь» Канада «Марвел»
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