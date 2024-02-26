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Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок

Комиссия будет давать Путину советы по одобрению сделок с долями иностранцев
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Reuters)

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям будет давать рекомендации по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Правительственная комиссия будет говорить «мотивированную рекомендацию» о целесообразности совершения сделок по предварительному согласию с Центробанком.

Согласно документу, президент может не опираться на мнение комиссии.

Путин ограничил недружественным иностранцам продажу российских активов
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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Документ вносит изменения в указ, запрещающий до конца 2025 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.

Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок
Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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