Комиссия будет давать Путину советы по одобрению сделок с долями иностранцев

Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / Reuters)

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям будет давать рекомендации по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов.

Правительственная комиссия будет говорить «мотивированную рекомендацию» о целесообразности совершения сделок по предварительному согласию с Центробанком.

Согласно документу, президент может не опираться на мнение комиссии.

Документ вносит изменения в указ, запрещающий до конца 2025 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.