Правкомиссия будет давать Путину рекомендации по одобрению сделок
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям будет давать рекомендации по сделкам с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, части банков и других предприятий.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовых актов.
Правительственная комиссия будет говорить «мотивированную рекомендацию» о целесообразности совершения сделок по предварительному согласию с Центробанком.
Согласно документу, президент может не опираться на мнение комиссии.
Документ вносит изменения в указ, запрещающий до конца 2025 года сделки с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.
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