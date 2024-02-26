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В НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения ПМР к России

В НАТО пообещали поддержать Молдавию, если Приднестровье присоединится к России
Мирча Джоанэ
Мирча Джоанэ (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

НАТО поддержит Молдавию, если Россия попытается присоединить Приднестровье, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ в интервью румынскому телеканалу ProTV.

«Разумеется, НАТО осудит [действия России] и продолжит поддерживать Молдавию. Эта страна играет важную роль», — сказал он. Джоанэ подчеркнул, что вопрос о вступлении Приднестровья в состав России уже поднимали на референдуме, однако он «не дал никаких результатов».

В сентябре 2006-го в Приднестровье прошел референдум. Тогда за независимость республики и вхождение в состав России высказались 97% участников.

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Фото:Monika Skolimowska / dpa / ТАСС

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 28 февраля созовут съезд депутатов всех уровней, чтобы обсудить политическую и социально-экономическую ситуацию в регионе.

Экс-глава МИД Приднестровья Валерий Лицкай в разговоре с ТАСС назвал публикации о том, что на заседании также обсудят присоединение ПМР к России, информационным шумом.

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Приднестровье Россия Молдавия НАТО
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