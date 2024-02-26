Венгрия избрала нового президента

Венгерские депутаты проголосовали за нового президента после скандальной отставки Каталины Новак. Страну с 5 марта возглавит председатель Конституционного суда Тамаш Шуйок

Тамаш Шуйок с родственниками в главном зале здания парламента Венгрии в Будапеште (Фото: Marton Monus / dpa / Global Look Press)

Парламент Венгрии назначил председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока новым президентом республики, передает Index.hu.

За Шуйока проголосовали 134 парламентария, пять выступили против. Всего голосовали 146 депутатов, но семь голосов признали недействительными.

Он сменил Каталину Новак, отставку которой парламент также принял 26 февраля. Новак объявила об уходе с поста 10 февраля, взяв ответственность за помилование заключенного, осужденного за преступление на почве педофилии. После этого в стране назрел политический кризис. Оппозиция призывала в том числе к отставке премьер-министра страны Виктора Орбана.

Назначить президентом республики председателя Конституционного суда Тамаша Шуйока предложила коалиция двух правящих партий (ФИДЕС и христианские демократы), которые обладают в парламенте большинством в две трети голосов.

67-летний Тамаш Шуйок работает в Конституционном суде 10 лет, а с 2016 года возглавляет его. В период с 1997 по 2014 год он держал частную юридическую практику, а с 2000 года до избрания в качестве конституционного судьи в 2014 году он был почетным консулом Австрии в Сегеде. С сентября 2005 года он преподавал конституционное право в качестве приглашенного преподавателя в Сегедском университете.

Лидер парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш заявил, что Тамаш Шуйок олицетворяет «высокий авторитет» и вызывает уважение у любого. Bloomberg пишет, что Шуйок редко высказывался по политическим вопросам, хотя и был защитником судебных изменений, запущенных ФИДЕС с 2010 года, включая введение новой Конституции в 2012 году, которая, по словам критиков, отменила некоторые демократические права в республике.

Венгерские СМИ отмечают, что назначение нового президента — это нечто большее, чем смена караула, поскольку оно отражает глубокие разногласия в стране. Хотя президентство Шуйока и может ненадолго отсрочить политический кризис, оно открывает дискуссию о будущем направлении венгерской политики, роли президентства и динамики власти в партии ФИДЕС.

В то же время назначение нового президента принципиально не скажется на политическом курсе Будапешта. Венгрия — парламентская республика, поэтому основная власть находится в руках премьер-министра и правительства.