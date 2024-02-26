Минюст подал иск о закрытии Петербургского общества эстонской культуры
Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иск городского управления Минюста о ликвидации общественной организации «Санкт-Петербургское общество эстонской культуры». Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«Административный истец просит суд о ликвидации общественной организации с исключением сведений о ней из ЕГРЮЛ», — говорится в публикации. Информации о том, по какой причине Минюст обратился в суд, нет.
«Санкт-Петербургское общество эстонской культуры» появилось в 1992 году. Согласно данным сайта, его цель — сохранение и популяризация эстонской культуры, поддержание связей с Эстонией в области культуры, науки и искусства. У общества есть фольклорная группа и хор, курсы эстонского языка и истории диаспоры.
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