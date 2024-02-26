Фермеры в Брюсселе закидали полицию соломой и разломали их ограждения

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В Брюссель приехали протестовать на тракторах порядка 1000 фермеров. Они приехали в город в день, когда проводят свою встречу министры сельского хозяйства стран ЕС. Заседание посвящено снижению административного бремени на фермеров, пишет бельгийское издание VRT. Во время протестов фермеры выстроили барикады из автомобильных покрышек и подожгли их. Также они закидали полицейских сеном, а потом - сломали выстроенные ими заграждения.

Фермеры, в частности, недовольны соглашением с Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем, южноамериканскими странами МЕРКОСУР. По этому соглашению Европа будет поставлять в Южную Америку технику и автомобили, а взамен снижает пошлины на продукты питания из этих стран. Фермеры опасаются, что это соглашение ударит по ним.