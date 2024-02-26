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Политика ,  
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Полиция в Брюсселе тушит баррикады, которые подожгли фермеры. Видео

Появились кадры горящих баррикад фермеров в Брюсселе

Полиция в Брюсселе тушит баррикады, которые подожгли фермеры. Видео
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Противостояние фермеров и полицейских уже который день продолжается в Брюсселе. Недовольные мерами поддержки сельхозпроизводители строят баррикады на улицах из покрышек и подручных предметов. Протестующие пытаются поджечь выложенные покрышки, полиция — противодействовать этому.

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