Россияне назвали цвета компании, в которую обратятся в первую очередь

Опрос: россияне в первую очередь обратятся в компанию с красным или зеленым лого

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Каждый пятый россиянин (20%) в случае необходимости обратился бы в компанию с брендом красного или зеленого цвета, следует из опроса, проведенного благотворительным фондом «Красный крест» и транспортной компанией «Скиф-Карго» (есть у РБК).

В исследовании приняли участие свыше 1,4 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет.

На вопрос, в компанию с брендом какого цвета вы обратитесь в первую очередь, 20,9% респондентов ответили, что красного, 20% — зеленого. А более 12,7% отдали бы предпочтение синему.

В то же время почти половина опрошенных (42,7%) заявили, что при выборе компании, куда нужно обратиться, цветовой аспект для них не важен.

А при ответе на вопрос, обращают ли они внимание на цвет при выборе чего-либо, только 11,9% респондентов ответили, что все равно, какого цвета продукт или символы компании.

Кроме того, для большинства (42,7%) опрошенных красный ассоциируется со здоровьем и помощью, еще порядка четверти (26,4%) считают этот цвет синонимом любви или страсти и только 15,5% назвали его агрессивным и тревожным.

И наконец, зеленый цвет для респондентов символизирует природу (50,9%) и гармонию (30%), а также процветание (10,9%) и пользу (8,2%). Синий же ассоциируется с морем и глубиной (39,1%), холодом и чистотой (примерно по 21%), а также с безмятежностью (16,4%).