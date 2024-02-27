Россияне назвали цвета компании, в которую обратятся в первую очередь
Каждый пятый россиянин (20%) в случае необходимости обратился бы в компанию с брендом красного или зеленого цвета, следует из опроса, проведенного благотворительным фондом «Красный крест» и транспортной компанией «Скиф-Карго» (есть у РБК).
В исследовании приняли участие свыше 1,4 тыс. человек по всей России в возрасте от 18 лет.
На вопрос, в компанию с брендом какого цвета вы обратитесь в первую очередь, 20,9% респондентов ответили, что красного, 20% — зеленого. А более 12,7% отдали бы предпочтение синему.
В то же время почти половина опрошенных (42,7%) заявили, что при выборе компании, куда нужно обратиться, цветовой аспект для них не важен.
А при ответе на вопрос, обращают ли они внимание на цвет при выборе чего-либо, только 11,9% респондентов ответили, что все равно, какого цвета продукт или символы компании.
Кроме того, для большинства (42,7%) опрошенных красный ассоциируется со здоровьем и помощью, еще порядка четверти (26,4%) считают этот цвет синонимом любви или страсти и только 15,5% назвали его агрессивным и тревожным.
И наконец, зеленый цвет для респондентов символизирует природу (50,9%) и гармонию (30%), а также процветание (10,9%) и пользу (8,2%). Синий же ассоциируется с морем и глубиной (39,1%), холодом и чистотой (примерно по 21%), а также с безмятежностью (16,4%).
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