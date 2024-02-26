Красноярский бар «Элтон» закрылся после жалоб и рейда полиции

Рейд полиции в бар «Элтон» (Фото: МВД 24 / Telegram)

Бар «Элтон» в Красноярске объявил о закрытии после жалоб и рейда полиции. Об этом сообщает издание NGS24.

В руководстве бара объяснили решение прекратить работу невозможностью обеспечить безопасность посетителей и сотрудников. «Жизнь и здоровье каждого — высшая ценность», — подчеркивается в сообщении.

Информацию о закрытии бара подтвердил в разговоре с «7 каналом Красноярск» владелец заведения Денис Шилов. Он рассказал, что ему поступили «намеки» от правоохранительных органов о том, что бару не дадут работать. Заведение проработало в Красноярске полтора года.

В «Элтоне» 23 февраля прошло мероприятие, на котором травести-артисты (мужчины) танцевали в костюмах, похожих на военную форму, сообщает «7 канал». На следующий день глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала видео с вечеринки в своем телеграм-канале и пообещала обратиться в МВД. В баре сказали «7 каналу», что ролик отправил Мизулиной один из посетителей после конфликта с охраной и другими гостями.

Травести́ (от итал. travestire — «переодевать») — театральное амплуа, при котором переодетый артист исполняет роль другого пола. Это могут быть, например, актрисы-женщины, исполняющие роли детей и подростков (как девочек, так и мальчиков), или мужчины в женских костюмах.

На следующий день управление МВД по Красноярскому краю отчиталось о проведении рейда «в одном из баров» Красноярска. По данным NGS24, речь идет об «Элтоне». Полиция сообщила, что проверила 19 человек из числа посетителей и сотрудников заведения и получила от них «объяснения», в отдел полиции «для проверки» доставили 12 человек. МВД также опубликовало фото из помещения с париками и костюмами, которые обычно носят травести-артисты.

Как рассказал владелец бара, на следующий день после рейда силовиков на улице у заведения группа из 10–20 агрессивно настроенных мужчин «кошмарила» посетителей, не давая им зайти в здание и выйти из него. По словам Шилова, мужчины были вооружены. «Полиция отказалась принимать заявление от нас, так как, когда они приезжали, мужчины вдруг рассасывались», — сказал он.