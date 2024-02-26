Более 10 тыс. человек задержаны после начала беспорядков в Эквадоре
Более 10 тыс. человек задержаны в Эквадоре с начала беспорядков. Об этом пишет HispanTV.
Согласно данным эквадорских властей, на которые ссылается издание, вооруженные силы совместно с национальной полицией провели 126 436 операций против преступных группировок, признанных в стране террористическими.
В ходе этих действий изъяли около 64 т наркотиков и порядка 23 тыс. единиц оружия и взрывчатки.
Беспорядки в Эквадоре начались из-за мятежа местных наркоторговцев. 7 января из заключения бежал лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито. После этого в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты, заключенные взяли в заложники 139 тюремных сотрудников. 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа на 60 дней установил в стране режим ЧС, чтобы дать вооруженным силам возможность устранить беспорядки. На фоне происходящего 9 января бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико.
В Кито были зафиксированы случаи мародерства, власти стянули в центр столицы военную технику, учебные заведения перевели на дистанционный формат работы.
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