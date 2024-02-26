 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Более 10 тыс. человек задержаны после начала беспорядков в Эквадоре

Фото: Santiago Arcos / Reuters
Фото: Santiago Arcos / Reuters

Более 10 тыс. человек задержаны в Эквадоре с начала беспорядков. Об этом пишет HispanTV.

Согласно данным эквадорских властей, на которые ссылается издание, вооруженные силы совместно с национальной полицией провели 126 436 операций против преступных группировок, признанных в стране террористическими.

В ходе этих действий изъяли около 64 т наркотиков и порядка 23 тыс. единиц оружия и взрывчатки.

Чего добиваются поднявшие мятеж в Эквадоре наркоторговцы
Политика
Фото:Vicente Gaibor del Pino / Reuters

Беспорядки в Эквадоре начались из-за мятежа местных наркоторговцев. 7 января из заключения бежал лидер преступной организации «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу Фито. После этого в нескольких эквадорских тюрьмах вспыхнули бунты, заключенные взяли в заложники 139 тюремных сотрудников. 8 января президент Эквадора Даниэль Нобоа на 60 дней установил в стране режим ЧС, чтобы дать вооруженным силам возможность устранить беспорядки. На фоне происходящего 9 января бежал лидер второй крупнейшей группировки страны «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико.

В Кито были зафиксированы случаи мародерства, власти стянули в центр столицы военную технику, учебные заведения перевели на дистанционный формат работы.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий

35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео

Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине

Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты
Теги
Эквадор беспорядки протесты
Материалы по теме
На границе Эквадора и Колумбии задержали подлодку с наркотиками
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Один из крупнейших городов мира приблизился к угрозе дефицита воды Общество, 12:33
Дания вслед за Швецией остановила расследование взрывов на Nord Stream 2 Политика, 12:31
«Гавр» сообщил о попытке оспорить дисквалификацию Кузяева на 4 матча Спорт, 12:26
Путин поздравил Лукашенко после выборов в парламент Политика, 12:23
Скромность мешает найти работу: четыре совета, как ее преодолеть Pro, 12:23
В Белгородской области сбили украинский беспилотник Политика, 12:22
В Мневниковской пойме построят пешеходный мост с красной аркой Недвижимость, 12:18
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Покровском-Стрешнево появится «детский» пешеходный маршрут Город, 12:16
Киев заявил, что убитый в Испании Кузьминов пользовался «планом защиты» Политика, 12:15
Создатель биткоина не считал его инвестицией. Что известно из его писем Крипто, 12:15
Суд передал государству акции заводов группы ЧЭМК Бизнес, 12:11
Пушилин сообщил о полной зачистке Авдеевки Политика, 12:08
В Германии выявили «фальшивых беженцев» с Украины с гражданством ЕС Политика, 11:59
«5% только снится»: почему вам никак не удается снизить текучесть кадров Pro, 11:56