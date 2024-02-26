Самолет S7 экстренно сел в Благовещенске из-за самочувствия пассажирки
Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске после того, как одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.
«Сегодня в 8:20 по местному времени (2:20 мск. — РБК) самолет компании S7 Airlines, следовавший из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске. Пассажира забрали медики, после чего самолет продолжил полет далее по маршруту», — сообщили в аэропорту.
Речь идет о рейсе S7 5202, следует из данных сервиса Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет Airbus A320. Борт вылетел из Владивостока в 6:41 по местному времени (23:41 мск 25 февраля). В районе села Пионер в Амурской области он пошел на разворот и впоследствии сел в Благовещенске.
Самолет должен был сесть в Новосибирске около 9:22 (5:22 мск), следует из данных сервиса. Согласно данным с табло городского аэропорта, борт приземлился в 11:40 по местному времени (7:40 мск).
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты