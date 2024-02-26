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Самолет S7 экстренно сел в Благовещенске из-за самочувствия пассажирки

Самолет S7 экстренно сел в Благовещенске из-за плохого самочувствия пассажирки
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самолет авиакомпании S7 Airlines, следовавший из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске после того, как одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта Благовещенска.

«Сегодня в 8:20 по местному времени (2:20 мск. — РБК) самолет компании S7 Airlines, следовавший из Владивостока в Новосибирск, экстренно приземлился в Благовещенске. Пассажира забрали медики, после чего самолет продолжил полет далее по маршруту», — сообщили в аэропорту.

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Фото:Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Речь идет о рейсе S7 5202, следует из данных сервиса Flightradar24. По его данным, рейс выполнял самолет Airbus A320. Борт вылетел из Владивостока в 6:41 по местному времени (23:41 мск 25 февраля). В районе села Пионер в Амурской области он пошел на разворот и впоследствии сел в Благовещенске.

Самолет должен был сесть в Новосибирске около 9:22 (5:22 мск), следует из данных сервиса. Согласно данным с табло городского аэропорта, борт приземлился в 11:40 по местному времени (7:40 мск).

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S7 Airlines Благовещенск экстренная посадка Амурская область новости
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