Адвокат опроверг данные об уголовном деле на петербурженку из-за пикета
Полиция задержала девушку во время пикета у памятника украинскому поэту Тарасу Шевченко в центре Санкт-Петербурга, ей грозит уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных сил России (280.3 УК, до семи лет заключения), пишет «Фонтанка».
По информации издания, 18-летняя петербурженка вышла на пикет, посвященный второй годовщине начала Россией военной операции на Украине — 24 февраля. Как отмечает «Фонтанка», в прошлом году ее уже штрафовали «за подобное».
Издание MR7 со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского сообщает, что ее зовут Дарья. 24 февраля девушка оставила на памятнике Шевченко листовку, на который был выписан отрывок из стихотворения поэта «Завещание».
Сосенский опроверг MR7 информацию о том, что Козыревой грозит уголовное дело по статье о дискредитации. По его словам, девушке вменяют ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновении полиции), максимальное наказание по этой статье — административный арест на срок до пятнадцати суток.
В декабре 2022 года Московский районный суд Петербурга штрафовал эту девушку, она оставила надпись на инсталляции «Два сердца», которая располагалась на Дворцовой площади и была посвящена «побратимству Санкт-Петербурга и Мариуполя».
По данным «Фонтанки», надпись содержала оскорбления в адрес российской армии. После этого девушку отчислили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), в котором она училась.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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