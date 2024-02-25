Премьер Йемена вылетел в Москву для переговоров

Ахмед Авад бин Мубарак (Фото: Michael Sohn / Getty Images)

Премьер-министр Йемена и министр иностранных дел Ахмед бин Мубарак вылетел в Россию с официальным визитом, сообщает агентство Saba. Он посетит Москву по приглашению российской стороны, говорится в сообщении.

Премьер собирается встретиться со спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, вице-премьером Алексеем Оверчуком и министром иностранных дел Сергеем Лавровым для обсуждения двусторонних отношений стран и роли Москвы в усилиях по установлению мира в Йемене.

Бин Мубарак был назначен премьером 5 февраля этого года. До этого он был в том числе послом Йемена в США и постпредом при ООН. В октябре 2014 года Бин Мубарак уже назначался главой нового переходного правительства, но после противодействия со стороны хуситов отказался принять эту должность.

В конце января российский МИД сообщал о встрече в Москве специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова с делегацией йеменских повстанцев «Ансар Алла» (хуситы) во главе с Мухаммедом Абдельсалямом. «В ходе обстоятельной беседы состоялось углубленное обсуждение проблематики комплексного урегулирования военно-политического кризиса в Йемене, продолжающегося почти девять лет. При этом была подчеркнута важность наращивания международных усилий по скорейшему созданию необходимых условий для налаживания полноформатного межйеменского национального диалога под эгидой ООН», — говорится в сообщении ведомства. Отдельно стороны коснулись обострения обстановки в акватории Красного моря и осудили нанесенные США и Великобританией удары по Йемену.

После начала войны Израиля и ХАМАС хуситы начали атаки на суда в Красном море в знак поддержки палестинской группировки. С декабря международная коалиция во главе с США наносит авиаудары по объектам хуситов в Йемене для обеспечения безопасности судов.