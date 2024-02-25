БелТА: явка на парламентские выборы в Белоруссии превысила 65%

Явка на парламентские выборы в Белоруссии превысила 65%

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии на выборах депутатов проголосовали 65,4% избирателей, сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская, передает БелТА.

Данные приводятся по состоянию на 16:00 по местному времени (совпадает с мск).

По словам Балдовской, самый высокий показатель зарегистрирован в Могилевской области — там явка составила 71,3%. В Минске в голосовании приняли участии 54,9% избирателей.

25 февраля в Белоруссии проходит единый день голосования — граждане избирают Палату представителей и местные советы. Это первые выборы в Белоруссии после президентских, прошедших в августе 2020 года и вызвавших длительные массовые протесты. Западные наблюдатели на выборы приглашены не были.

Национальное собрание Белоруссии состоит из двух палат — Палаты представителей и Совета республики. В палате заседают 110 депутатов, в совете — 64 территориальных представителя. Срок их полномочий — пять лет.

В парламентской кампании претенденты идут от четырех политических партий: «Белая Русь», Коммунистическая партия, Республиканская партия труда и справедливости (РПТС) и Либерально-демократическая партия (ЛДПБ).