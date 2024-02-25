В Берлине возбудили административное дело после акции у посольства России

В Берлине возбудили дело после акции у посольства России

Проекция на здании посольства России в Берлине, 24 февраля 2024 года (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Полиция Берлина возбудила административное дело после акции протеста у посольства России. Активисты Greenpeace (организация признана нежелательной в России) проецировали на здание дипмиссии лозунги против военной операции на Украине, сообщает RBB24.

Ранее, 21 февраля, административный суд Берлина запретил активистам проецировать изображения с Украины на здание российского посольства.

Акция Greenpeace прошла рано утром 24 февраля — в день годовщины начала специальной военной операции.

По данным полиции Берлина, около 6:15 по местному времени (8:15 мск) в районе, где расположено посольство, к сотрудникам полиции подошла женщина и предупредила о предстоящей акции. В ведомстве уточнили, что световая проекция началась практически в тот же момент.

В акции принимали участие семь человек, от них потребовали немедленно остановить проекцию, однако они этого не сделали. Проектор находился в грузовике, который был припаркован более чем в 100 м от здания дипмиссии. Устройство располагалось на высоте около 4–5 м, поэтому сотрудники полиции не смогли выключить его сами и вызвали пожарных.

Спустя 25 минут после начала акции, в 6:40 по местному времени, активисты остановили проекцию.

Полицейские записали данные всех семерых участников акции протеста — пятерых мужчин и двух женщин — и составили протокол об административном правонарушении. Задержаний произведено не было.