 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Берлине возбудили дело после акции у посольства России

В Берлине возбудили административное дело после акции у посольства России
Сюжет
Военная операция на Украине
Проекция на здании посольства России в Берлине, 24 февраля 2024 года
Проекция на здании посольства России в Берлине, 24 февраля 2024 года (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Полиция Берлина возбудила административное дело после акции протеста у посольства России. Активисты Greenpeace (организация признана нежелательной в России) проецировали на здание дипмиссии лозунги против военной операции на Украине, сообщает RBB24.

Ранее, 21 февраля, административный суд Берлина запретил активистам проецировать изображения с Украины на здание российского посольства.

Акция Greenpeace прошла рано утром 24 февраля — в день годовщины начала специальной военной операции.

По данным полиции Берлина, около 6:15 по местному времени (8:15 мск) в районе, где расположено посольство, к сотрудникам полиции подошла женщина и предупредила о предстоящей акции. В ведомстве уточнили, что световая проекция началась практически в тот же момент.

Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине
Политика
Здание посольства&nbsp;России в Берлине

В акции принимали участие семь человек, от них потребовали немедленно остановить проекцию, однако они этого не сделали. Проектор находился в грузовике, который был припаркован более чем в 100 м от здания дипмиссии. Устройство располагалось на высоте около 4–5 м, поэтому сотрудники полиции не смогли выключить его сами и вызвали пожарных.

Спустя 25 минут после начала акции, в 6:40 по местному времени, активисты остановили проекцию.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Полицейские записали данные всех семерых участников акции протеста — пятерых мужчин и двух женщин — и составили протокол об административном правонарушении. Задержаний произведено не было.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Теги
Берлин Германия административное правонарушение Украина посольство Военная операция на Украине
Материалы по теме
Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине
Политика
В Берлине тысячи людей вышли на акцию протеста против военной помощи
Политика
Неизвестный подкинул сумку на территорию генконсульства России в Сиднее
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Крыму завели дело после драки в баре с участием «бойцов ЧВК» Общество, 19:47
Зеленский назвал потери Украины Политика, 19:33
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 19:25
США заявили о надежде достичь сделки с Израилем и ХАМАС в ближайшие дни Политика, 19:20
Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины Политика, 19:16
Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги Спорт, 19:16
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 19:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Осужденный по делу об убийстве экс-депутат записал видео с фронта Политика, 19:03
ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia» Технологии и медиа, 18:56
В Севастополе объявлена воздушная тревога Политика, 18:46
«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ Спорт, 18:41
Бербок объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гумпомощь Политика, 18:34
Кадыров встретился с Патрушевым в Москве Политика, 18:32
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12