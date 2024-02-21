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Военная операция на Украине ,  
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Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине

Суд запретил проецировать кадры с Украины на посольство России в Берлине
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Военная операция на Украине

Административный суд Берлина запретил активистам проецировать изображения с Украины на здание российского посольства в Германии. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Проекция изображений и видео на части здания посольства в рамках демонстрации перед посольством России по-прежнему запрещена. Административный суд решил это сегодня в срочном порядке», — говорится в сообщении.

Из решения суда не следует, что принимающее дипломатов государство обязано «защищать [дипломатическую] миссию от критики и соответствующего выражения мнений», мирные демонстрации перед посольствами обычно разрешены, пояснили в пресс-службе. Однако внешний вид здания посольства как представительства государства имеет важное значение для выполнения дипломатических задач, а проекция изображений и видеозаписей грозит риском того, что посольству будет приписано мнение, «которое оно не выражало и не поддерживало, будет ошибочно приписано миссии», что «унижает достоинство».

В суде подчеркнули, что ассоциация, выступившая инициатором акции, посвященной второй годовщине начала на Украине полномасштабных боев, может провести демонстрацию, но выбор средств для этого ограничен.

Как уточняет Tagesspiegel, акцию намеревалась провести ассоциация украинской молодежи Vitsche, активисты планировали в течение часа показывать фотографии с Украины.

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