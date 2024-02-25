Главную награду премии Гильдии актеров США получил «Оппенгеймер»

Фильм «Оппенгеймер» выиграл премию Гильдии киноактеров США SAG Awards за лучший актерский состав, сообщается на сайте премии по итогам 30-й церемонии награждения. В этой номинации также были представлены картины «Американское чтиво», «Барби», «Цвет пурпурный» и «Убийцы цветочной луны».

Сыгравший главную роль в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль. Лили Глэдстоун, сыгравшая в фильме «Убийцы цветочной луны», — за лучшую женскую роль.

Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший за игру в «Оппенгеймере», за лучшую женскую роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф (фильм «Оставленные»).

«Оппенгеймер» — биографический фильм с элементами триллера об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В 1940-х годах он руководил проектом «Манхэттен» по разработке атомной бомбы, за что его стали называть «отцом ядерной бомбы». Картина снята по мотивам книги «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Шервина, получившей Пулицеровскую премию 2006 года.

«Оппенгеймер» уже получил главную награду на «Золотом глобусе» — в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме и лучшее исполнение роли второго плана. В феврале 2024 года фильм одержал победу в семи номинациях на премии BAFTA в Лондоне.