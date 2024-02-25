Главную награду премии Гильдии актеров США получил «Оппенгеймер»
Фильм «Оппенгеймер» выиграл премию Гильдии киноактеров США SAG Awards за лучший актерский состав, сообщается на сайте премии по итогам 30-й церемонии награждения. В этой номинации также были представлены картины «Американское чтиво», «Барби», «Цвет пурпурный» и «Убийцы цветочной луны».
Сыгравший главную роль в «Оппенгеймере» Киллиан Мерфи получил награду за лучшую мужскую роль. Лили Глэдстоун, сыгравшая в фильме «Убийцы цветочной луны», — за лучшую женскую роль.
Премию за лучшую мужскую роль второго плана получил Роберт Дауни-младший за игру в «Оппенгеймере», за лучшую женскую роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф (фильм «Оставленные»).
«Оппенгеймер» — биографический фильм с элементами триллера об американском физике и создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. В 1940-х годах он руководил проектом «Манхэттен» по разработке атомной бомбы, за что его стали называть «отцом ядерной бомбы». Картина снята по мотивам книги «Американский Прометей: триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Шервина, получившей Пулицеровскую премию 2006 года.
«Оппенгеймер» уже получил главную награду на «Золотом глобусе» — в категории «Лучший драматический фильм». Ленту также отметили за лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), лучшее исполнение главной мужской роли в драматическом фильме и лучшее исполнение роли второго плана. В феврале 2024 года фильм одержал победу в семи номинациях на премии BAFTA в Лондоне.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»
Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы