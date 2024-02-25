Samsung представит смарт-кольцо до конца февраля

Компания Samsung планирует представить свое первое смарт-кольцо Galaxy Ring в рамках линейки товаров для здоровья на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который пройдет с 26 по 29 февраля, сообщает Bloomberg.

Компания Samsung начала разработку Galaxy Ring летом 2022 года, в это же время о разработке умного кольца объявила Apple. Galaxy Ring впервые продемонстрировали в январе 2024-го, а презентацию запланировали на август.

Смарт-кольца — устройства с датчиками, собирающими данные о здоровье владельцев. Считается, что данные, которые собирают кольца, точнее, поскольку они прилегают к телу плотнее смарт-часов.

Похожие гаджеты уже выпускают другие компании. В частности, в мае 2022 года Gucci в коллаборации с финским стартапом Oura представил смарт-кольцо Gucci x Oura Ring, выполненное из титана с узором из 18-каратного золота.