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Технологии и медиа ,  
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Samsung представит смарт-кольцо до конца февраля

Samsung представит смарт-кольцо Galaxy Ring до конца февраля

Компания Samsung планирует представить свое первое смарт-кольцо Galaxy Ring в рамках линейки товаров для здоровья на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне, который пройдет с 26 по 29 февраля, сообщает Bloomberg.

Компания Samsung начала разработку Galaxy Ring летом 2022 года, в это же время о разработке умного кольца объявила Apple. Galaxy Ring впервые продемонстрировали в январе 2024-го, а презентацию запланировали на август.

Смарт-кольца — устройства с датчиками, собирающими данные о здоровье владельцев. Считается, что данные, которые собирают кольца, точнее, поскольку они прилегают к телу плотнее смарт-часов.

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Похожие гаджеты уже выпускают другие компании. В частности, в мае 2022 года Gucci в коллаборации с финским стартапом Oura представил смарт-кольцо Gucci x Oura Ring, выполненное из титана с узором из 18-каратного золота.

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