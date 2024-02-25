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Группа Distemper после сорванного концерта сообщила, что все в порядке

Группа Distemper прокомментировала прерванный в Нижнем Новгороде концерт

Музыканты панк-группы Distemper словами «все в порядке» прокомментировали сообщения о прерванном концерте в Нижнем Новгороде.

«Друзья — все в порядке!», — говорится в публикации в телеграм-канале группы.

Концерт проходил в нижегородском клубе Alcatraz. Директор заведения рассказал РЕН, что силовики пришли под конец выступления из-за жалобы неизвестного. Клуб проверили на наличие лицензий и другие нарушения, добавил он.

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Телеграм-канал SHOT сообщил, что музыкантам оставалось отыграть еще час. У всех посетителей клуба проверили документы, нетрезвых вывели на улицу.

По информации телеграм-канала Ni Mash, это был профилактический рейд, никого не задержали. Бар возобновил работу, но музыканты не продолжили выступление.

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