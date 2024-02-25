В Шереметьево объяснили перезагрузкой сообщения о сбое на паспортном контроле

В Шереметьево опровергли сообщения о сбое системы паспортного контроля

В Шереметьево произошла кратковременная перезагрузка системы паспортного контроля, большинство кабин работали в обычном режиме, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на пассажиров сообщил о сбое в системе паспортного контроля. В зоне прилета скопились очереди, систему перезагружали трижды, говорится в публикации.

«Там была кратковременная перезагрузка системы на части кабин, при этом большая часть кабин паспортного контроля работали в обычном режиме, плюс биометрические в автоматизированном режиме», — рассказали в пресс-службе Шереметьево.

В аэропорту объяснили очереди тем, что несколько рейсов прибыли одновременно.

В Шереметьево 15 февраля закрыли вход в терминал С из-за обнаружения в ручной клади одного из пассажиров предмета, похожего на взрывное устройство. После мероприятий, проведенных сотрудниками Росгвардии, оказалось, что это была зажигалка в виде гранаты.