Пентагон: США и партнеры ударили по 18 целям хуситов в Йемене

США и Британия нанесли новую серию ударов по целям в Йемене

США, Великобритания и союзники нанесли новую серию ударов по позициям хуситов в Йемене, сообщает пресс-служба Пентагона.

«Удары были сделаны по 18 целям в восьми местах в Йемене», — говорится в публикации. Целями военных стали места хранения вооружений, в том числе ракет, беспилотников, систем ПВО и радаров, а также один вертолет.

Центральное командование США уточнило, что союзники нанесли удары 24 февраля около 23:50 по времени йеменской столицы Саны (совпадает с мск).

Позднее британские ВМС сообщили о нападении на судно у побережья Йемена. Инцидент произошел около 0:26 мск в 70 морских милях (около 130 км) к востоку от порта Джибути в Аденском заливе.

Американский министр обороны Ллойд Остин пообещал продолжить атаки по позициям хуситов, если те не прекратят нападения на суда, чтобы сохранить жизни и обеспечить свободный поток торговли в Красном море.

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС.

В декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, а с января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене.