На границе России и Казахстана встали в пробке почти 300 грузовиков

На границе России и Казахстана встали в пробке 280 грузовиков

Фото: qazavtojol / Telegram

Возле КПП «Сырым» на границе Казахстана и России образовался автомобильный затор из 280 грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол».

Пробка образовалась на трассе Самара — Шымкент. Скопление грузовиков «связано с работой пограничного пункта». «Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», — заявили в «Казавтожол».

Оператор добавил, что на всех автодорогах республиканского значения ограничений для движения машин нет.

Пограничная служба Казахстана 22 февраля сообщила, что из-за ухудшения погодных условий в северных областях страны временно ограничивалось движение транспорта по дорогам республиканского и областного значения. После открытия дорог у пункта пропуска «Сырым» скопились машины, отметило ведомство.

Автомобили также встали в очередях на участках границы Казахстана с Киргизией и Узбекистаном (КПП «Карасу», «Тажен» и «Казыгурт»). Погранслужба подчеркнула, что пункты пропуска работают в обычном режиме.