На границе России и Казахстана встали в пробке 280 грузовиков
Возле КПП «Сырым» на границе Казахстана и России образовался автомобильный затор из 280 грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами «Казавтожол».
Пробка образовалась на трассе Самара — Шымкент. Скопление грузовиков «связано с работой пограничного пункта». «Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост», — заявили в «Казавтожол».
Оператор добавил, что на всех автодорогах республиканского значения ограничений для движения машин нет.
Пограничная служба Казахстана 22 февраля сообщила, что из-за ухудшения погодных условий в северных областях страны временно ограничивалось движение транспорта по дорогам республиканского и областного значения. После открытия дорог у пункта пропуска «Сырым» скопились машины, отметило ведомство.
Автомобили также встали в очередях на участках границы Казахстана с Киргизией и Узбекистаном (КПП «Карасу», «Тажен» и «Казыгурт»). Погранслужба подчеркнула, что пункты пропуска работают в обычном режиме.
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