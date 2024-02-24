Сотрудники склада Ozon в Петербурге нашли товар с наркотическим веществом

Товар с наркотиками обнаружили на складе Ozon в Петербурге

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сотрудники склада Ozon в Санкт-Петербурге при приеме товара продавца обнаружили в поставке наркотическое вещество. Об этом сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

«При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество», — рассказали в компании.

Находку передали правоохранительным органам. «Мы уже сотрудничаем со следствием и предоставляем всю необходимую информацию», — добавили в Ozon.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным издания «Фонтанка», заказ с наркотиками нашли на складе распределительного центра Ozon в Колпинском районе Петербурга. Полиция изъяла две картонные коробки, в каждой из которых было около 50 упаковок с неизвестным веществом. По предварительным данным, это синтетический наркотик, сообщает «Фонтанка».

Телеграм-канал Shot пишет, что найденное вещество — это амфетамин, общий вес составил около 209 граммов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, утверждает SHOT.