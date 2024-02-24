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El Pais узнала предварительную причину пожара в многоэтажке в Валенсии

El Pais узнала предварительную причину пожара в 14-этажном доме в Валенсии
Фото: Eva Manez / Reuters
Фото: Eva Manez / Reuters

Причиной быстрого распространения огня в 14-этажном доме в испанской Валенсии могло стать возгорание материала, которым был покрыт фасад здания. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на инженера Дэвида Хигера.

По его словам, фасад был обшит двуслойными алюминизированными пластинами, разделенными смолой, которая действует как хороший изолятор, но «очень горюча». Хигер отметил, что такие композитные материалы отличаются «высокой пожароопасностью».

El Pais узнала предварительную причину пожара в многоэтажке в Валенсии
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В Ассоциации производителей жесткого полиуретана Испании (IPUR) также сказали, что фасад дома был покрыт композитными панелями, состоящими из двух алюминиевых листов и веществом между ними для придания жесткости.

Пожар в многоквартирном жилом доме в Валенсии произошел 23 февраля. Погибли десять человек, четверо из них были членами одной семьи: супруги, их трехлетний сын и новорожденный ребенок. Пострадали 15 человек, в том числе семеро пожарных. Двое пострадавших остаются в больнице. Один из них — пожарный, получивший ожог рук.

Соболезнования жертвам выразили президент автономного сообщества Валенсия Карлос Масон, министр науки Испании Диана Морант и другие чиновники. Мэр города Мария Хосе Катала объявила о трехдневном трауре. Масон сообщил, что правительство окажет финансовую помощь семьям пострадавших в размере от €6 тыс. до €10 тыс. Тем, кому придется снимать жилье, также будут дополнительно выплачивать от €1 тыс. до €1,5 тыс.

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