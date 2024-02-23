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В Валенсии при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В многоквартирном жилом доме в Валенсии произошел пожар

В многоквартирном жилом доме в испанском городе Валенсия произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщил заместитель главы ведомства по чрезвычайным ситуациям города Хорхе Суарес, передает газета El Pais.

Возгорание произошло в районе Кампанар на северо-западе Валенсии. «Всего за полчаса пламя охватило весь комплекс, построенный в начале 2000-х годов и насчитывающий 138 домов. Пламя охватил весь фасад и отбросило некоторые части здания на несколько метров», — пишет El Pais.

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По данным источников газеты, 19 человек числятся пропавшими без вести. Двух людей смогли спасти с балкона пожарные. Всех пострадавших от пожара, которые обратились за помощью, разместили в городских отелях.

Пожар начался на восьмом этаже здания, причина возгорания на данный момент неизвестна, отмечает издание Levante-EMV. По его информации, как минимум 20 человек пропали без вести, 14 человек пострадали, из них шестеро пожарных.

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