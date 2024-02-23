В Валенсии при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В многоквартирном жилом доме в испанском городе Валенсия произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, сообщил заместитель главы ведомства по чрезвычайным ситуациям города Хорхе Суарес, передает газета El Pais.
Возгорание произошло в районе Кампанар на северо-западе Валенсии. «Всего за полчаса пламя охватило весь комплекс, построенный в начале 2000-х годов и насчитывающий 138 домов. Пламя охватил весь фасад и отбросило некоторые части здания на несколько метров», — пишет El Pais.
По данным источников газеты, 19 человек числятся пропавшими без вести. Двух людей смогли спасти с балкона пожарные. Всех пострадавших от пожара, которые обратились за помощью, разместили в городских отелях.
Пожар начался на восьмом этаже здания, причина возгорания на данный момент неизвестна, отмечает издание Levante-EMV. По его информации, как минимум 20 человек пропали без вести, 14 человек пострадали, из них шестеро пожарных.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?