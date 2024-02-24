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Военная операция на Украине ,  
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Томский губернатор объявил о создании батальона «Васюган»

Губернатор Томской области Мазур анонсировал именной батальон «Васюган»
Сюжет
Военная операция на Украине

Томский губернатор объявил о создании батальона «Васюган»
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В Томской области будет создан именной добровольческий батальон для жителей региона, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Мазур.

«Приняли решение о создании томского именного подразделения «Васюган». Министерство обороны вышло с такой инициативой, ее поддержали наши бойцы, участники спецоперации, с которыми мы постоянно на связи», — написал губернатор.

Он добавил, что рассказал о планах создания подразделения на встрече с Героем России, жителем города Колпашево Сергеем Рябовым, который поприветствовал идею и «дал дельные советы».

Мазур отметил, что батальон будет формироваться из добровольцев, которые смогут записаться во всех муниципалитетах области. Вступившие в подразделение получат «самое современное снаряжение и обмундирование», подготовку к выполнению боевых задач будут вести профессиональные военные, пообещал глава региона.

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Батальон назовут «Васюганом» в честь одноименной реки, которая протекает по территории Каргасокского района Томской области. Ее протяженность превышает 1000 км, бассейн реки известен крупнейшим в мире скоплением болот и значительными залежами нефти и газа.

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Именные батальоны после начала военной операции были сформированы во многих регионах России. К примеру, в августе 2022 года в Брянской области создали батальон имени Александра Пересвета — монаха, участвовавшего в Куликовской битве. В апреле 2023-го о формировании именного мотострелкового полка заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Летом того же года три новых батальона сформировали в Татарстане.

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Теги
Томская область батальон Владимир Мазур
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