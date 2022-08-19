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Военная операция на Украине ,  
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В Брянске создали батальон имени Пересвета и позвали женщин и иностранцев

Власти города объявили о наборе добровольцев в батальон имени монаха Пересвета
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Брянский военный комиссариат объявил о создании батальона им. Александра Пересвета, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Пересвет — уроженец Брянска, монах, в 1380 году участвовавший в Куликовской битве. Причислен РПЦ к лику святых.

Желающих вступить в батальон призывают обращаться в военкоматы по месту жительства или в пункт отбора по контракту Брянской области. Военнослужащим обещают денежное вознаграждение в размере 210 тыс. руб. и денежное довольствие в 150 тыс. руб. в месяц. Вступившим в батальон и их семьям предоставят расширенный социальный пакет, а сами военные получат статус «Ветеран боевых действий».

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

К сообщению брянская администрация прикрепила фото листовки с QR-кодом, который перенаправляет заинтересовавшихся на раздел «Служба по контракту» сайта Минобороны. Там перечислены, в частности, категории граждан, которые могут поступить на контрактную службу. Это служащие по призыву, которые до начала службы получили высшее или среднее профессиональное образование; срочники, прослужившие не менее трех месяцев; граждане в запасе; мужчины с высшим или средним профессиональным образованием, не пребывающие в запасе; законно находящиеся в России иностранцы старше 18 лет; женщины, не пребывающие в запасе.

Ранее «Новости Брянска» со ссылкой на источник в местном правительстве писали, что в регионе до конца года будет сформировано именное добровольческое подразделение из 350 человек для участия в спецоперации на Украине.

О формировании аналогичных подразделений сообщали в Пермском крае, Хабаровском крае, Орловской области, Татарстане и других регионах.

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