При пожаре в жилом доме в Нанкине погибли 15 человек, еще 44 пострадали

В Китае 15 человек погибли и более 40 пострадали при пожаре в жилом доме

В городе Нанкин восточной китайской провинции Цзянсу произошел пожар в жилом доме, в результате погибли 15 человек, передает «Синьхуа» со ссылкой на муниципальное правительство.

Пожар произошел в жилом доме в районе Юйхуатай, сказано в сообщении. Он начался около 4:39 по местному времени 23 февраля (23:39 мск 22 февраля). К 06:00 того же дня (01:00 мск) возгорание потушили.

Спасатели завершили разбор завалов около 14:00 того же дня (09:00 мск). Согласно последним данным правительства, пострадали 44 человека, их госпитализировали.

Состояние одного пострадавшего оценивается как критическое, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Остальные 42 пострадавших получили незначительные травмы, в основном ингаляционные, вызванные вдыханием густого дыма.

По данным агентства, предварительное расследование показало, что пожар начался на первом этаже здания, где были припаркованы электровелосипеды.

Из дома эвакуировали более 500 человек, их разместили в гостиницах.