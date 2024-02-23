Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан
Актер Константин Капитан, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер на 57-м году жизни. Сообщение об этом появилось на его странице во «ВКонтакте» 16 февраля.
«Дорогие ученики и поклонники таланта Константина Капитана. С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Похороны уже состоялись», — говорится в публикации Ольги Маркус от его имени.
Она не уточнила, когда не стало актера.
Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м окончил Российский государственный институт сценических искусств по специальности «актер музыкально-речевой эстрады».
В 1989-1994 годах работал в петербургском театре «Буфф», а в 1997-м стал ведущим шоу-программ в городском клубе «Хали-Гали». С 2002 года стал ведущим в кабаре «Дежа Вю».
Капитан сыграл роли в девяти проектах, в том числе в четвертом сезоне сериала «Тайны следствия» (2004) и десятом и 14-м сезонах «Улиц разбитых фонарей» (2009, 2014). Также играл в «Литейном (2011), восьмом сезоне сериала «Дорожный патруль» (2010), сериале «Такая работа» (2015). Все его роли были эпизодическими.
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