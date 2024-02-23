 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Константин Капитан

Актер Константин Капитан, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», умер на 57-м году жизни. Сообщение об этом появилось на его странице во «ВКонтакте» 16 февраля.

«Дорогие ученики и поклонники таланта Константина Капитана. С болью и горечью вынуждена сообщить, что Константина больше с нами нет. Он ушел из жизни после тяжелой болезни. Похороны уже состоялись», — говорится в публикации Ольги Маркус от его имени.

Она не уточнила, когда не стало актера.

Следствие рассказало об участии актера из «Глухаря» в атаках ВСУ
Политика
Кирилл&nbsp;Канахин

Константин Капитан родился в 1967 году в Братске. В 1993-м окончил Российский государственный институт сценических искусств по специальности «актер музыкально-речевой эстрады».

В 1989-1994 годах работал в петербургском театре «Буфф», а в 1997-м стал ведущим шоу-программ в городском клубе «Хали-Гали». С 2002 года стал ведущим в кабаре «Дежа Вю».

Капитан сыграл роли в девяти проектах, в том числе в четвертом сезоне сериала «Тайны следствия» (2004) и десятом и 14-м сезонах «Улиц разбитых фонарей» (2009, 2014). Также играл в «Литейном (2011), восьмом сезоне сериала «Дорожный патруль» (2010), сериале «Такая работа» (2015). Все его роли были эпизодическими.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
актер «Улицы разбитых фонарей»
Материалы по теме
Умерла сыгравшая в «Мухтаре» актриса Елена Сафронова
Общество
Умер актер из сериалов «Склифосовский» и «Универ» Дмитрий Овчинников
Общество
Умер актер из «Ликвидации» и «Золотого теленка» Анатолий Дриженко
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге Политика, 23:41
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 23:28
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 23:17
ПИК отреагировал на санкции США Политика, 23:04
В Одессе произошли взрывы Политика, 23:02
Над Белгородской областью сбили дрон Политика, 22:52
Bloomberg сообщил о блокировке Венгрией заявления ЕС по Украине Политика, 22:49
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Константин Капитан Общество, 22:43
На Кубани потушили пожар после падения летательного аппарата Общество, 22:26
СКА победил минское «Динамо» и вернулся в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 21:51
Игрок НХЛ выложил и удалил видео с белым порошком Спорт, 21:39
Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по Украине Политика, 21:35
Краснодарский оперштаб сообщил о падении летательного аппарата Общество, 21:34
Тарасова назвала главные открытия сезона в российском фигурном катании Спорт, 21:02