Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Людмила Алфимова

Людмила Алфимова (Фото: vin.gov.ua)

Советская и украинская актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины Людмила Алфимова умерла на 89-м году жизни, об этом сообщила пресс-служба Тульчинской районной военной администрации Винницкой области Украины.

«Сегодня умерла Людмила Ивановна Алфимова. <...> Ей было 88 лет», — говорится в публикации, которая появилась 22 февраля.

В администрации уточнили, что с 1993 года актриса проживала в селе Печёра в Винницкой области Украины.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году. Актриса окончила Харьковский театральный институт, после работала в Киевском театре юного зрителя и Киностудии им. А. Довженко.

Алфимова снялась более чем в 40 фильмах и озвучила около 170.

Среди известных фильмов, в которых снималась актриса, — комедия «За двумя зайцами» (1961 год). В 1967 году Алфимова исполнила главную роль (Софья Дума) в одном из самых кассовых советских фильмов «Свадьба в Малиновке». Среди ее работ также картины «Прощайте, фараоны!», «Его поколение», «Господи, прости нас, грешных».

В 2003 году Людмиле Алфимовой присвоили звание заслуженной артистки Украины. В 2021 году она получила орден княгини Ольги III степени — украинскую государственную награду за выдающиеся заслуги для женщин.