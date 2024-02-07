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Умерла сыгравшая в «Мухтаре» актриса Елена Сафронова

Елена Сафронова
Елена Сафронова (Фото: teatr-bobr.by)

Актриса театра и кино Елена Сафронова умерла в возрасте 71 года, об этом сообщается на официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича в Белоруссии.

В театре ее назвали «ведущим мастером сцены». В театре сообщили, что Елена Сафронова проработала 43 года, за это время она «создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене».

Прощание состоится в четверг, 8 февраля, в фойе театра с 10:00 до 12:00.

Сафронова родилась в 1952 году в Киеве. Окончив Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, артистка служила в театрах Дрогобыча, Севастополя и Калининграда. Наиболее известна российским телезрителям по ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный детектив».

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