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Собянин рассказал, где будет штаб Московского военного округа

Мэр Собянин: под штаб Московского военного округа передали историческое здание

Собянин рассказал, где будет штаб Московского военного округа
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Штаб Московского военного округа будет находиться в историческом здании на Космодамианской набережной, сообщил в телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

«По договоренности с Министром обороны Сергеем Шойгу мы провели комплексную реставрацию исторического здания на Космодамианской набережной, которое вновь займет штаб МВО. Основные работы уже завершены, и сегодня мы передали здание Министерству обороны Российской Федерации», — написал мэр.

Он также рассказал историю здания штаба. Его строили с 1778 по 1780 года, архитектором был Николай Легран. Изначально в нем находился Кригскомиссариат, а после его перевода в Санкт-Петербург здание отдали под штаб Московского военного округа. Он размещался там с 1933 по 2010 годы.

В конце 1990-х на объекте начались ремонтные работы, которые, однако, не были завершены. Из-за этого многие конструкции пришли в негодность. Новая реставрация была начата в октябре 2023 года.

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О необходимости создать Московский военный округ министр обороны Сергей Шойгу заявил в декабре 2022 года. Помимо него, предполагалось создание Ленинградского военного округа. Глава Минобороны объяснил такие планы стремлением «НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ». Президент Владимир Путин поддержал предложение Шойгу.

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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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