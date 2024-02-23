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Нацбанк Казахстана снизил ключевую ставку

Национальный банк Казахстана снизил ключевую ставку с 15,25 до 14,75% годовых

Национальный банк Казахстана понизил ключевую ставку с 15,25 до 14,75% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п., до 14,75% годовых с коридором +/– 1 п.п.», — говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что годовая инфляция в январе продолжила уменьшаться, а инфляционные ожидания замедляются на протяжении трех месяцев. Внешний инфляционный фон при этом складывается нейтрально.

Прогноз инфляции на 2024 год регулятор сохранил диапазоне 7,5–9,5%, в 2025 году она не должна превысить 5,5–7,5%, в 2026-м — 5–6%. Основные риски прогноза инфляции связаны с неопределенностью параметров бюджетной политики, стабильной динамикой инфляции и возможностью введения дополнительных санкций против стран, с которыми торгует Казахстан, подчеркнули в Нацбанке.

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Фото:Олег Никишин / Getty Images

Ранее регулятор снижал базовую ставку 19 января. Тогда она опустилась с 15,75 до 15,25% годовых. В начале 2023-го базовая ставка в Казахстане была установлена на уровне 16,75% и поэтапно снижалась в течение года.

Базовая (ключевая) процентная ставка — минимальный процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Это основной инструмент денежно-кредитной политики. В Казахстане решения по базовой ставке принимаются Нацбанком 8 раз в год.

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