SpaceX перенесла запуск американского посадочного модуля к Луне

SpaceX: запуск посадочного модуля к Луне перенесли на сутки

Запуск к Луне посадочного модуля межпланетной станции Nova-C, разработанной американской Intuitive Machines, перенесен на сутки из-за технической проблемы, сообщает SpaceX в соцсети Х.

«Сегодняшняя попытка отменяется в связи с нештатной температурой метана перед заправкой», — говорится в публикации. Пуск Nova-C IM-1 перенесли на 1:05 15 февраля по восточному времени (9:05 мск того же дня ).

Миссию осуществляют в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). На спутник Земли доставят 12 полезных нагрузок: шесть из них коммерческие, еще столько же — научные инструменты.