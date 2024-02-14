SpaceX перенесла запуск американского посадочного модуля к Луне
Запуск к Луне посадочного модуля межпланетной станции Nova-C, разработанной американской Intuitive Machines, перенесен на сутки из-за технической проблемы, сообщает SpaceX в соцсети Х.
«Сегодняшняя попытка отменяется в связи с нештатной температурой метана перед заправкой», — говорится в публикации. Пуск Nova-C IM-1 перенесли на 1:05 15 февраля по восточному времени (9:05 мск того же дня ).
Миссию осуществляют в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). На спутник Земли доставят 12 полезных нагрузок: шесть из них коммерческие, еще столько же — научные инструменты.
Nova-C IM-1 — шестигранный цилиндр высотой 4 м и шириной 1,57 м на шести посадочных площадках. Масса модуля — 1908 кг. Он способен довезти до поверхности Луны около 100 кг полезной нагрузки.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?