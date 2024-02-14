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Технологии и медиа ,  
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SpaceX перенесла запуск американского посадочного модуля к Луне

SpaceX: запуск посадочного модуля к Луне перенесли на сутки

Запуск к Луне посадочного модуля межпланетной станции Nova-C, разработанной американской Intuitive Machines, перенесен на сутки из-за технической проблемы, сообщает SpaceX в соцсети Х.

«Сегодняшняя попытка отменяется в связи с нештатной температурой метана перед заправкой», — говорится в публикации. Пуск Nova-C IM-1 перенесли на 1:05 15 февраля по восточному времени (9:05 мск того же дня ).

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Миссию осуществляют в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). На спутник Земли доставят 12 полезных нагрузок: шесть из них коммерческие, еще столько же — научные инструменты.

Nova-C IM-1 — шестигранный цилиндр высотой 4 м и шириной 1,57 м на шести посадочных площадках. Масса модуля — 1908 кг. Он способен довезти до поверхности Луны около 100 кг полезной нагрузки.

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