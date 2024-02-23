В Петербурге задержали пытавшихся убить адвоката Патрушева

Полиция Санкт-Петербурга задержала предполагаемых заказчика и исполнителя убийства водителя, которого убили «по ошибке» вместо его работодателя — 58-летнего адвоката, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

20 февраля в полицию Выборгского района города поступила информация о ранении 41-летнего водителя автомобиля Toyota Camry, гражданина одной из стран ближнего зарубежья. На мужчину напали у дома № 7 по Выборгскому шоссе. После нападения его госпитализировали, но 22 февраля мужчина умер от полученных ран.

Полицейские задержали причастных и выяснили обстоятельства преступления. «Как установили оперативники, потерпевший, 41-летний гражданин ближнего зарубежья, стал жертвой нападения по ошибке», — сообщили в МВД.

Следствие установило, что владельцем Toyota Camry является 58-летний адвокат, у которого «возник конфликт с 51-летним коммерсантом». «Последний обратился к своему старому знакомому 50-летнему ранее судимому за бандитизм, и предложил ему за 5 миллионов рублей устранить оппонента. Однако, в процессе исполнения «заказа» исполнитель перепутал адвоката с его личным водителем», — уточнила полиция.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 УК (покушение на убийство).

«Фонтанка» и «Пятый канал» уточняют, что подозреваемые хотели убить адвоката Виктора Патрушева. Мотивом стал спор из-за недвижимости: Патрушев с женой проиграли дело о собственности на дом, но препятствовали тому, чтобы он перешел в руки новых владельцев. Новым собственником дома оказался будущий заказчик покушения на адвоката. В день покушения водитель Патрушева привез детей адвоката в школу, именно там один из подозреваемых выстрелил в мужчину, пишет 78.ru.