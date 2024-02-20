Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка

ДАН и Mash также пишут об одном погибшем; республиканское мининформации подтвердило, что четверо пострадали. По данным СЦКК, Киевский район города обстреляли двумя снарядами калибра 155 мм

Последствия обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Киевский район Донецка подвергся обстрелу, сообщают телеграм-канал Mash и Донецкое агентство новостей (ДАН). Мэр города Алексей Кулемзин около 11:15 мск сообщил, что в Киевском районе «шумно».

По информации Mash, при ударе по республиканскому травматологическому центру в том же районе пострадали четыре человека, еще один погиб. На кадрах, которые показал канал, видно, что на улице стоят автомобили скорой помощи, а на земле лежат люди, которым оказывают первую помощь.

О четырех пострадавших и одном погибшем в результате обстрела пишет и ДАН. Кулемзин отметил, что эта информация уточняется. «РИА Новости» со ссылкой на мининформации ДНР сообщает о четырех пострадавших.

По словам мэра, в результате обстрела повреждения получили административные здания на пересечении проспекта Панфилова и Университетской улицы в Киевском районе города.

Информацию об обстреле подтвердило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По его данным, Киевский район Донецка обстреляли около 11:10 мск со стороны села Карловка, при этом выпустили два снаряда калибром 155 мм.