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Военная операция на Украине ,  
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Четыре человека пострадали в результате обстрела Донецка

Мининформации ДНР: при обстреле Донецка пострадали четыре человека
Сюжет
Военная операция на Украине
ДАН и Mash также пишут об одном погибшем; республиканское мининформации подтвердило, что четверо пострадали. По данным СЦКК, Киевский район города обстреляли двумя снарядами калибра 155 мм
Последствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Киевский район Донецка подвергся обстрелу, сообщают телеграм-канал Mash и Донецкое агентство новостей (ДАН). Мэр города Алексей Кулемзин около 11:15 мск сообщил, что в Киевском районе «шумно».

По информации Mash, при ударе по республиканскому травматологическому центру в том же районе пострадали четыре человека, еще один погиб. На кадрах, которые показал канал, видно, что на улице стоят автомобили скорой помощи, а на земле лежат люди, которым оказывают первую помощь.

О четырех пострадавших и одном погибшем в результате обстрела пишет и ДАН. Кулемзин отметил, что эта информация уточняется. «РИА Новости» со ссылкой на мининформации ДНР сообщает о четырех пострадавших.

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Здание пекарни, пострадавшее в результате обстрела

По словам мэра, в результате обстрела повреждения получили административные здания на пересечении проспекта Панфилова и Университетской улицы в Киевском районе города.

Информацию об обстреле подтвердило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По его данным, Киевский район Донецка обстреляли около 11:10 мск со стороны села Карловка, при этом выпустили два снаряда калибром 155 мм.

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