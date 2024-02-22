Путин пообещал подбросить Хуснуллина на «КАМАЗе»
Президент России Владимир Путин за рулем «КАМАЗа» прибыл из Казани на многофункциональную зону дорожного сервиса, где начинается трасса М-12 «Восток». Кадры поездки главы государства показала пресс-служба Кремля.
Вместе с главой государства в кабине сидел вице-премьер Марат Хуснуллин. Когда президент залезал в «КАМАЗ», Хуснуллин поздоровался с ним и спросил: «До трассы М-12 «Восток» подбросите?» Путин ответил утвердительно.
Президент сел за руль, пристегнулся и тронулся с места. Вице-премьер в поездке рассказал Путину, что «всю жизнь мечтал сесть на хорошей дороге на хорошей машине, а о том, что с президентом, — даже не мечтал». «И вот, пошло, представляете? Это событие на всю жизнь», — сказал он.
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