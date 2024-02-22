В ЕС ответили на слова Медведева о русском Киеве

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Представитель дипломатической службы ЕС Петер Стано предложил зампреду Совета безопасности России Дмитрию Медведеву «обратиться к врачу» после его слов о том, что Киев — русский город. Об этом он заявил в ходе брифинга.

Стано вышел на трибуну в футболке с надписью: «Я поддерживаю Украину» с большим желто-голубым трезубцем и картой, на которой Крым и другие вошедшие в состав России регионы обозначены как часть Украины.

На вопрос, что намерен делать ЕС, чтобы слова Медведева, что российские войска могут дойти до Киева, не был реализован в ближайшее время, Стано ответил: «Евросоюз будет снабжать Украину быстрее и больше, всем чем возможно: боеприпасами, оружием, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну» (цитата по ТАСС).

Ранее Медведев заявил в интервью российским СМИ, что российские войска в рамках выполнения целей военной операции могут дойти до Киева, поскольку оттуда исходит угроза существованию России.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал он.

Медведев назвал Киев русским городом, так же он высказался и об Одессе.

Спустя день после начала спецоперации российские войска подошли к Киеву — 25 февраля 2022 года Минобороны сообщило о блокировании украинской столицы с западной части и Чернигова. Однако уже в апреле Россия объявила, что отводит войска с киевского направления.

Президент Владимир Путин говорил, что войска отошли из-под Киева, потому Москву «попросили» это сделать ради создания условий для заключения мирного соглашения. Однако впоследствии Киев отказался от соглашений из-за давления Запада, утверждал глава государства.