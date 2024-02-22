СК начал проверку после пожара на скважине месторождения в Томской области

СК начал проверку после пожара на месторождении в Томской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара на нефтяной скважине Чкаловского месторождения АО «Томскнефть» ВНК в Томской области, сообщило региональное управление ведомства.

Месторождение, на котором произошел пожар, расположено в Александровском районе Томской области. Возгорание началось на скважине № 206 во время ремонтных работ.

«Произошло газоводонефтепроявление (ГВНП) с последующим

возгоранием», — сообщили в СК, уточнив, что при пожаре никто не пострадал.

Газонефтеводопроявление — это регулируемый при помощи оборудования выброс нефти, газа или воды из пласта на поверхность во время ремонта, а также при освоении или бурении скважины.

Александровский район, где произошел пожар, находится на северо-западе Томской области у границы с Ханты-Манскийским автономным округом — Югрой (ХМАО). Днем о пожаре на скважине там сообщил телеграм-канал «112». Канал показал видео, на котором виден большой столб пламени, по данным издания, он достигал 10 м в высоту.