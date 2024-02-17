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Крупный пожар начался на складе в Кузбассе

МЧС: в Кемерове загорелся склад, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м

Крупный пожар начался на складе в Кузбассе
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Крупный пожар начался на складе в Кемерове, сообщила пресс-служба МЧС России.

В областном управлении МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в нежилом помещении на улице Шатурская Кемеровского городского округа поступило в 23:15 по местному времени (19:15 мск) .

Огонь распространился на 1,5 тыс. кв. м. По предварительной информации, находившиеся внутри люди покинули здание до того, как на место приехали пожарные. Пострадавших нет.

В ликвидации последствий возгорания задействованы 80 спасателей и 17 машин, а также пожарный поезд. В МЧС отметили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания: на складе находятся легковоспламеняющиеся жидкости.

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Фото:Администрация Ижевска

Другой серьезный пожар произошел в ночь на 17 февраля на заводе в Ижевске. Изначально огонь охватил 2,8 тыс. кв. м, позднее площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.

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К утру сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение. Спустя еще некоторое время пожар был полностью потушен.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Теги
Кемерово Пожар склад МЧС
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