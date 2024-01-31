Совфед предложил упростить покрытие автодорог мобильной связью

Совфед предложил упростить правила строительства телеком-инфраструктуры вдоль автотрасс. Крупнейшие операторы инициативу поддержали — если изменения будут приняты, это снизит их затраты

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

О том, что Совфед разработал законопроект, упрощающий организацию покрытия мобильной связью автодорог, заявил сенатор Андрей Турчак, выступая в среду, 31 января, на совете по развитию цифровой экономики.

В документе (копия есть у РБК) предлагается внести изменения в законы «О связи» и «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности», по которым сооружения связи можно размещать в полосах отвода автомобильных дорог в качестве инфраструктуры связи; установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами при переносе линий связи и др.

Сейчас в законодательстве нет единого определения «инженерных коммуникаций» — не установлено, какая именно инфраструктура связи может размещаться вдоль автотрасс, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Из-за этого владельцы автодорог отказываются размещать линии и сооружения связи. Нет единого порядка взаимодействия при строительстве линий связи в полосах отвода автодороги. Сейчас владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, запрашивает у оператора связи средства на перенос, хотя по закону «О связи» операторам должны возмещать такие расходы.

Авторы документа надеются, что принятие его позволит ускорить развитие инфраструктуры вдоль дорог. В пояснительной записке отмечается, что, по различным оценкам, покрытие федеральных автодорог сетями GSM (связь 2G) составляет около 90%, а сетями LTE (4G) — от 54 до 75%; региональных дорог — 20–40%. Тогда как для развития системы вызова экстренных оперативных служб «112», беспилотного транспорта и интернета вещей нужно 100-процентное покрытие мобильной связью всех дорог.

По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, президент России поручил обеспечить качественную связь вдоль автодорог, но сейчас есть проблемы во взаимодействии владельцев дорог и операторов связи. Она отметила, что авторы направили законопроект на заключение в правительство и рассчитывают внести инициативу в Госдуму этой весной.

Помогут ли изменения

В МТС, «МегаФоне», «Т2 РТК Холдинге» и «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») положительно оценили законопроект. Представитель МТС пояснил, что они принимали участие в разработке документа. По словам представителя «МегаФона», создание дорожной инфраструктуры «должно идти в неразрывной связке» с телекоммуникационной. Сейчас зачастую для прокладки сетей фиксированной и сотовой связи на автодорогах нет электроэнергии, площадок для установки вышек, траншей для прокладки линий связи и т.д., рассказал он.

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Представитель «Т2 РТК Холдинга» говорит, что для надежного покрытия сетями связи федеральных трасс операторам нужны существенные инвестиции в строительство антенно-мачтовых сооружений (вышек, на которых устанавливается базовая станция сотовой связи), закупку и монтаж дефицитного телеком-оборудования, организацию присоединения к сетям энергоснабжения, оформление порядка пользования земельными участками. По его словам, наиболее эффективной будет модель, когда места для размещения вышек, организацию подъездных путей и подведение электричества к ним будет обеспечивать Росавтодор. Представитель «Т2 РТК Холдинга» также отметил, что для обеспечения широкого и качественного покрытия связью вышки необходимо размещать в непосредственной близости к дорогам.

Как пояснил РБК гендиректор «ОрдерКома» Дмитрий Галушко, сейчас прокладка линий и сооружений связи вдоль автодорог является одним из самых востребованных способов доведения сети связи до абонентов в удаленных населенных пунктах, но процесс сложный из-за административных барьеров. Галушко пояснил, что автодорожная инфраструктура является муниципальной или государственной собственностью, предоставление которой частным лицам имеет ряд ограничений, к примеру, при ее сдаче в аренду должны проводиться открытые торги. Во многих регионах есть проблема разделения полномочий: зачастую муниципалитет, территориальное управление Росавтодора и региональные госорганы не знают, кто вправе распоряжаться автодорожной инфраструктурой, и отсылают запросы операторов друг к другу. Кроме того, изменения могут снизить затраты операторов на размещение сетей.

При этом ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что 100-процентного покрытия автодорог связью в России добиться будет невозможно, поскольку не везде есть электричество.

РБК направил запрос в Росавтодор.