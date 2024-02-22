Омбудсмен рассказал о состоянии студентки, которую ставили на колени

Игорь Мороков (Фото: аппарат уполномоченного по правам ребенка в СО / VK)

Студентка техникума торговли и сервиса в Каменске-Уральском Свердловской области, которую преподаватель поставил на колени во время занятия, чувствует себя нормально, сообщил РБК омбудсмен по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

Ранее телеграм-канал Mash, а также издание Ura.ru сообщили, что полицейский по имени Иван Корсак, который преподавал в техникуме строевую, боевую и тактико-специальную подготовку, во время занятия заставил 17-летнюю студентку встать на колени в угол. Mash показал кадры, на которых девушка стоит в такой позе в углу, также на видео запечатлен момент, когда преподаватель наносит студентке удары ремнем по ягодицам.

«Студентка себя чувствует нормально, посещает занятия, дело поставлено на контроль. Там сейчас в соответствии с требованиями закона создана комиссия по расследованию этого случая. <...> Идет очень глубокая и серьезная проверка, и я уверен, что она даст свои результаты», — сказал РБК собеседник.

Мороков заверил, что ситуацию также изучит аппарат омбудсмена.

«У нас намечен выезд в образовательную организацию, мы тоже посмотрим, а потом соотнесем наши результаты», — сказал он. Мороков добавил, что преподавателя, который применял насилие по отношению к учащимся, уволили.

Ura.ru писало со ссылкой на мать пострадавшей девушки, что ту наказали за улыбку во время занятия. По данным издания, днем ранее преподаватель наказал другую 18-летнюю студентку, побив ее ремнем.

Mash утверждал, что у 17-летней девушки, которую ставили на колени, диагностирован артрит. По данным канала, Корсак извинился за свои действия и назвал произошедшее шуткой.